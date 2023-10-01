كيف تتقدم ببلاغ ضد المكالمات والرسائل الاحتيالية؟

كتبت هبة السيد

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإبلاغ عن المكالمات والرسائل الإزعاجية أو الإحتيالية، عبر موقعه الإلكتروني، وذلك في إطار دور الجهاز لحماية حقوق المستخدمين ومواجهة أي محاولات لسوء استخدام خدمات الاتصالات.

إليك كيفية تقديم بلاغ عن المكالمات والرسائل المزعجة والإحتيالية:

ولتقديم بلاغ يطلب الجهاز تدوين بيانات: الاسم، الرقم القومي، التليفون، رقم مرسل المكالمة / الرسالة، رقم مستقبل المكالمة/ الرسالة، تاريخ استقبال المكالمة/ الرسالة، البريد الإلكتروني، نوع البلاغ، وصف البلاغ، صورة المكالمة/ الرسالة، ثم ارسال البلاغ.

ويصل حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى 103.09 مليون اشتراك بنهاية مايو 2023 بنسبة انتشار بلغت 96.97%، مقارنة بنحو 102.90 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023 بنسبة انتشار بلغت 96.94% و96.86 مليون بنهاية مايو 2022 بنسبة انتشار بلغت 92.56%.