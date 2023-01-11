المصرية للاتصالات: نناقش مع جهاز تنظيم الاتصالات الحصول على ترددات جديدة

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية للاتصالات ، إنه لم يتم التوقيع بعد للحصول على الترددات الجديدة، والأمر لا يزال قيد المناقشة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وستقوم الشركة بالإعلان عنه فور التوقيع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جاء ذلك في بيان مقتضب ردًا على خبر حصولها على ترددات جديدة.

وكان قد تم توقيع ثلاث اتفاقيات فى ديسمبر 2020 لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم، وبلغت قيمة الترددات آنذاك 1.170 مليار دولار.