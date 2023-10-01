عيادة علاج طبيعى للأطفال وأخرى للامتناع عن التدخين في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن توافر مجموعة من العيادات الجديدة، التى تقدم الخدمة بشكل جديد عن الفترات السابقة، منها توافر عيادة للعلاج الطبيعى للأطفال بمستشفى حميات بنها، وكذلك افتتاح عيادات الامتناع عن التدخين وصحة الرئة بمستشفى صدر المرج، ومستوصف صدر بنها.

وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع" معلومات حول العيادات الجديدة، والتى جاءت على النحو التالي:

- عيادة للعلاج الطبيعى للأطفال بمستشفى حميات بنها

العيادة تستقبل حالات الشلل الدماغى للأطفال، ويتم متابعة الحالات على يد مجموعة متميزة من استشاريين العلاج الطبيعى، حيث تعمل العيادة طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهراً.

- افتتاح عيادات جديدة للامتناع عن التدخين وصحة الرئة

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية افتتاح عيادات الامتناع عن التدخين وصحة الرئة بمستشفى صدر المرج، ومستوصف صدر بنها، حيث تعمل العيادة طوال أيام الأسبوع.

توافر جهاز "genexpert" بمستشفى صدر المرج ومستوصف الصدر ببنها

لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تم الإعلان أيضا عن توافر جهاز "genexpert" بمستشفى صدر المرج ومستوصف الصدر ببنها، حيث يعد الجهاز الأول عالمياً فى تشخيص الحامض النووى لمرض الدرن حيث يعمل على تشخيص المرض بسرعة وتقنية عالية غير قابلة للخطأ فى غضون ساعتين من أخذ العينة، مما يوفر على الطبيب والمريض الكثير من الوقت.