اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

عيادة علاج طبيعى للأطفال وأخرى للامتناع عن التدخين في القليوبية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:00 ص
عيادة علاج طبيعى للأطفال وأخرى للامتناع عن التدخين في القليوبية الإقلاع عن التدخين - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن توافر مجموعة من العيادات الجديدة، التى تقدم الخدمة بشكل جديد عن الفترات السابقة، منها توافر عيادة للعلاج الطبيعى للأطفال بمستشفى حميات بنها، وكذلك افتتاح عيادات الامتناع عن التدخين وصحة الرئة بمستشفى صدر المرج، ومستوصف صدر بنها.
 
وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع" معلومات حول العيادات الجديدة، والتى جاءت على النحو التالي:
- عيادة للعلاج الطبيعى للأطفال بمستشفى حميات بنها
العيادة تستقبل حالات الشلل الدماغى للأطفال، ويتم متابعة الحالات على يد مجموعة متميزة من استشاريين العلاج الطبيعى، حيث تعمل العيادة طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهراً.
- افتتاح عيادات جديدة للامتناع عن التدخين وصحة الرئة
كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية افتتاح عيادات الامتناع عن التدخين وصحة الرئة بمستشفى صدر المرج، ومستوصف صدر بنها، حيث تعمل العيادة طوال أيام الأسبوع.
توافر جهاز "genexpert" بمستشفى صدر المرج ومستوصف الصدر ببنها
 
لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تم الإعلان أيضا عن توافر جهاز "genexpert" بمستشفى صدر المرج ومستوصف الصدر ببنها، حيث يعد الجهاز الأول عالمياً فى تشخيص الحامض النووى لمرض الدرن حيث يعمل على تشخيص المرض بسرعة وتقنية عالية غير قابلة للخطأ فى غضون ساعتين من أخذ العينة، مما يوفر على الطبيب والمريض الكثير من الوقت.

اخبار القليوبية

صحة القليوبية

عيادات جديدة بالقليوبية

اخبار صحة القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

الامتناع عن التدخين

العلاج الطبيعى للأطفال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة