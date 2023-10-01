اليوم السابع
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طبيبة بيطرية تحذر من الجبن نباتى الدهن: تصنع من زيت النخيل أحد مسببات أمراض القلب

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:00 ص
طبيبة بيطرية تحذر من الجبن نباتى الدهن: تصنع من زيت النخيل أحد مسببات أمراض القلب الجبن نباتى الدهن
كتبت ـ آية دعبس

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حذرت الدكتور سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، من تناول الجبن نباتى الدهن بكثرة، موضحة أنه يتم صناعتها من لبن منزوع الدهون والقشطة واستبدالها بالزيوت النباتية، وغالبا من زيت النخيل المهدرج، بالإضافة الى وضع مكسبات طعم ورائحة مثل: فوسفات البوتاسيوم والصوديوم .
 
 
وأوضحت سالى، أضرار الحبن نباتى الدهن:
 
1-    تحتوي علي الدهون المشبعة والتي يحذر منها الأطباء حيث تؤدي إلي أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكر .
 
2-    وجود فوسفات الصوديوم الذى يمكن أن يؤدي إلي أضرار وتلف الكلي، أيضا وجود  فوسفات البوتاسيوم والذي قد يسبب الحساسية والإسهال.
 
3-    يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعى وتؤدي إلي العديد من الأمراض، مثل: أمراض القلب والشرايين والتهاب المفاصل والاكتئاب و السرطان .
 
4-    تؤثر على خلايا المخ وتساهم فى عملية التوحد التى تظهر فى سن مبكرة للأطفال.
 
 
وأشارت إلى ضرورة قراءة المدون على عبوة الجبن قبل شرائها، إذا كان موجود عليها نباتى الدهن أو من ضمن مكوناتها زيت النخيل لا يجب شراؤها، ويتم شراء الجبن المكتوب عليه جبن طبيعى 100% أو 100% خالية من الزيوت النباتية، لافتة إلى أن الجُبن الطبيعى لونه يميل إلى الاصفرار، أما الجبن نباتى الدهن فلونه ناصع البياض، كما أن الجبن الطبيعى يفسد سريعه خارج الثلاجة على عكس الجبن نباتى الدهن.
 
 
 

الجبن البيضاء

الجبن نباتى الدهن

اضرار الجبن نباتى الدهن

اضرار زيت النخيل

زيت النخيل



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