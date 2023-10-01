اليوم السابع
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ضبط 2 طن مواد غذائية وألبان منتهية الصلاحية فى طنطا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:19 ص
ضبط 2 طن مواد غذائية وألبان منتهية الصلاحية فى طنطا حملة تموينية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 2000 كيلو البان ومواد غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعهم للجمهور، خلال حملة بمدينة طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية، وتشديد الرقابة على الأسواق العامة.
 
وتشكلت حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 2000 كجم البان وكاكاو ومكسبات طعم منتهيه الصلاحيه انتهاء يونيو 2023 وديسمبر2022، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 

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تموين الغربية

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