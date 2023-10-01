صحة الدقهلية: تخطينا حاجز 70 ألف جلسة علاج طبيعى خلال سبتمبر

الدقهلية - محمدالحبشي

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال شهر سبتمبر في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات، والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

تضمنت الجولات تفقد 54 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المنصورة، محلة دمنة، فضلًا عن ميت غمر، نبروه، المطرية.

فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 34456 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 70749 جلسة، من بينها 8934 لمرضى الغسيل الكلوى.

وأوضح عبد المنعم ان عدد جلسات الداخلى والعناية، تجاوز الـ 3834 جلسة، وما يقارب 3008 جلسات للأطفال، من بينها 210 حالات بعناية الأطفال، و261 جلسة بالحضانات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

وفى إطار زيادة الخبرات المهنيه والبحثيه لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية، نظمت الاقسام التابعة 8 اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية وتدريباًت عملياً بمستشفيات بلقاس، ميت غمر، علاوة على ميت سلسيل، ومنية النصر.

كما عقد قسم العلاج الطبيعى بمستشفى منية النصر، محاضرة حول "تقييم وعلاج حالات انحناء العمود الفقرى" كما شهد القسم بمستشفى المنزلة تدريباً لطلاب الامتياز على احتياطات مكافحة العدوى إلى جانب معايير الجودة والسلامة المهنية.

وفى سياق متصل كرمت مستشفى ميت غمر قسم العلاج الطبيعى ممثلاً فى الدكتورة حنان زغلول رئيس القسم وذلك تقديراً لتعاونها فى تطبيق الإحتياطات القياسية فى مكافحة العدوى ومعايير الجودة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات، والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.