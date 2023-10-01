اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شاب من كفر الشيخ: أدعم الرئيس السيسي.. ومصر تحقق إنجازات رغم كل تحديات العالم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:00 ص
شاب من كفر الشيخ: أدعم الرئيس السيسي.. ومصر تحقق إنجازات رغم كل تحديات العالم عبدالرحمن وليد شاب من كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عبدالرحمن وليد، شاب من كفر الشيخ، انتخب الرئيس السيسى مرة أخرى، لأمرين مهمين، الأول رغم  التحديات العالمية، والظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر، إلا أنها واقفة ثابتة، أفضل من الدول متعددة، وبها مشروعات متعددة يتم إقامتها وسننجي ثمارها في السنوات المقبلة.

وأضاف وليد، لـ"اليوم السابع" أن أفضل ما حدث  في مصر التفكير في الشباب، فأصبح لهم دور ومكانة والاستماع لمناقشتهم، وأبرز ما سعد به الاستفادة من أفكار الشباب خلال مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف وليد، هناك تغييرات جذرية فى كافة مناحى الحياة والقطاعات المتعددة شهدتها مصر عامة، ومحافظة كفر الشيخ خلال الـ8 سنوات الماضية فتحولت لمحافظة الأمل والمستقبل بعد إنشاء العديد من المشروعات القومية في كافة القطاعات الخدمية، الشاهدة على إنجازات الرئيس، ولا ينكرها أحد، فوجودها بالمحافظات خير دليل على نجاح سياسة الرئيس في التنمية.

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

الرئيس

مشروعات قومية

مشروعات خدمية

مستشفيات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة