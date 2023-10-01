شاب من كفر الشيخ: أدعم الرئيس السيسي.. ومصر تحقق إنجازات رغم كل تحديات العالم

وأضاف وليد، لـ"اليوم السابع" أن أفضل ما حدث في مصر التفكير في الشباب، فأصبح لهم دور ومكانة والاستماع لمناقشتهم، وأبرز ما سعد به الاستفادة من أفكار الشباب خلال مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف وليد، هناك تغييرات جذرية فى كافة مناحى الحياة والقطاعات المتعددة شهدتها مصر عامة، ومحافظة كفر الشيخ خلال الـ8 سنوات الماضية فتحولت لمحافظة الأمل والمستقبل بعد إنشاء العديد من المشروعات القومية في كافة القطاعات الخدمية، الشاهدة على إنجازات الرئيس، ولا ينكرها أحد، فوجودها بالمحافظات خير دليل على نجاح سياسة الرئيس في التنمية.