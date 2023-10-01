سلامة الغذاء: 3600رسالة غذائية مصدرة بزيادة 250 رسالة عن الأسبوع الماضى

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 34، وذلك عن الفترة من 23 – 29 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في " الاجتماع المشترك بين البلدان لمسئولي التنسيق المعنيين بالتغذية " بعمان - الأردن، خلال الفترة من 19 – 21 سبتمبر الماضي، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنفيذ خطة منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء (2018 – 2023)، وذلك بإصدار القاعدة الفنية الملزمة للحدود القصوى لتلك الأحماض بالقرار رقم 19 لسنة 2022 والتي تٌلزم مشغلي المنشآت الغذائية بكتابة محتوى الدهون المشبعة ونسبة الأحماض الدهنية المتحولة على بطاقة البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 23 زيارة، وسجلت 1 محطة تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 417 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بزيادة قدرها 250 رسالة عن الأسبوع الماضي، وبلغت الرسائل المصدرة 175000 طن بزيادة 15000 طن ، تنوعت مابين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة وعسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس بـ 7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 11000 طن، ثم المانجو بـــ 9000 طن، ثم الفراولة بـ 6000 طن.

ومثلت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وأسبانيا من إجمالي 135 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 560 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 520 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 406 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1509 رسالة بنحو 399450 طن، وتم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 145 صنف من قمح وفول صويا وسكر قصب وزيوت متنوعة من 83 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 439 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ 286 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 91 منتج و2 شركة، كما فحصت 788 منتج جديد، وأصدرت 4 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1262 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و77 عينة لأغذية معدة للتصدير، و 195 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 96 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 5 زيارات رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

وفي إطار حرص الهيئة على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات الأسماك المصرية، نظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورة تدريبية بعنوان "إجراءات سحب العينات الخاصة بالأسماك" خلال الفترة من 17 – 25 سبتمبر الماضي، وتناولت المحاور التالية:

التعرف على مبادئ سحب العينات، وأهميتها كجزء من الرقابة على تداول الغذاء.

المتطلبات الأساسية لسحب عينات الأسماك في ضوء التشريعات والمعايير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

الشروط الواجب مراعاتها عند سحب عينات الأسماك وكيفية الإلتزام وتطبيق خطة السحب التي وضعتها الإدرة.

وسائل سحب العينة طبقًا لنوع ومصدر الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.

التشريعات الفنية للاتحاد الأوروبي، والتعرف على نسب الملوثات في الأسماك .

التعرف على بعض حالات عدم المطابقة التي ظهرت في بعض البلدان أثناء زيارة البعثة التفتيشية للاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تناولت أيضًا تدريبات عملية من خلال زيارات ميدانية، حيث قام المشاركون في الدورة التدريبية بزيارة إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، للتعرف عمليًا على إجراءات وخطوات استقبال العينات الغذائية المختلفة خاصة عينات الأسماك.

وفي ضوء حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على رفع كفاءة ومستوى مفتشيها لتأهيلهم لأداء الدور المنوط بهم على أكمل وجه، تم تنظيم دورة تدريبية تحت مسمى "إجراءات التكويد والتسجيل والتفتيش والمراجعة العلمية للأغذية الخاصة"، خلال الفترة من 24 – 26 سبتمبر الماضي، وتناولت أهم محاور الدورة التدريبية :

طرق التسجيل والتفتيش والفحص الفني لمنتجات الأغذية الخاصة طبقًا لأحدث التشريعات والمرجعيات المحلية والدولية.

 تقييم المخاطر.

 مهارات التواصل مع مسئولي الوحدات الانتاجية.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 76 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظات الشرقية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا وأسون.

كما أجرت 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية والغربية، وتم تسجيل 8 مواقع لتخزين القمح في محافظات المنوفية، الشرقية والمنيا، بالإضافة إلى تسجيل 2 مضرب أرز في محافظة الدقهلية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 43 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 712 منشأة خاصة مصانع انتاج حلوى المولد والمعارض المختلفة في عدة محافظات منها الجيزة، الفيوم، قنا، الأقصر، كفر الشيخ، سوهاج والاسماعيلية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1542 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 380 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة لمحال عامة.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 11 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 27 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، بني سويف، القاهرة، المنوفية، دمياط، أسيوط، الأقصر، سوهاج، الفيوم، الشرقية، المنيا، قنا، الاسماعيلية، الوادي الجديد، البحيرة والدقهلية، كما تم معاينة 3 مواقع جديدة (تحت الإنشاء) لمخازن تغذية مدرسية بمحافظة المنوفية.

وتم سحب 25 عينة من وجبات التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 – 2024 من محافظات أسيوط، الشرقية، الفيوم، القاهرة، سوهاج والقليوبية.

كما شاركت الهيئة في الاجتماع الذي عقد بمقر شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بحضور ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتعهدين (أصحاب المخازن) المسئولين عن تخزين وتوزيع الوجبات المدرسية، للتنسيق ومناقشة الاستعدادات للعام الدراسي 2023 – 2024 .

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الفيوم،الدقهلية والشرقية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن، وأصدرت 9 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 89 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس وجنوب سيناء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية والدقهلية، وسجلت 2 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 346 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط طن رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نصف طن سحلب به حشرات حية وشيكولاتة خام منتهية الصلاحية، 220 كجم خل مغشوش، 90 كجم بسطرمة يظهر عليها أعفان ودود حي، بالإضافة إلى نصف طن منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (لحوم-عصائر-منتجات عطارة-كاتشب).

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير 55 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مقرمشات، ألبان بودرة، معلبات، أجبان، زيوت).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 178 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 53 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 581 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1563 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (سناكس، كيك، خلطات توابل، عصائر، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 131 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، تم تنظيم 6 حملات تفتيشية مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم المرور على أماكن تداول المكملات الغذائية وتم تحرير 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 24 حملة تفتيشية على 275 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان) تجاوزت الـ 85 كجم حيث تم إعدام 782 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 21 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، شبرا الخيمة، كفر شكر).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ بالمحافظة، وتم المرور على مصنع يقوم بتصنيع حلوى المولد وآخر يقوم بتصنيع حلوى الأطفال، حيث تم ضبط كميات من حلوى الملبن والآيس كريم بدون بيانات، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك) على 43 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (رأس البر، السرو، الروضة، ميت أبو غالب، دمياط، كفر سعد) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 172 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مشروبات، زيوت، دقيق، دواجن، مواد غذائية متنوعة) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة، كما تم ضبط 33 كرتونة مياه معدنية منتهية الصلاحية.