سفارة أفغانستان فى الهند تعلق عملها بسبب نقص الموظفين والموارد

وقالت السفارة الأفغانية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها اتخذت هذا القرار الصعب بعد تفكير متأن، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات والصداقة طويلة الأمد بين كابول ونيودلهي.

وأضافت السفارة الأفغانية - في بيان صادر عنها - "ببالغ الحزن والأسف وخيبة الأمل تعلن سفارة أفغانستان في نيودلهي هذا القرار بوقف عملياتها"، كما أوضحت أن الظروف غير المتوقعة أدت إلى انخفاض كبير في عدد موظفي السفارة ومواردها مما يزيد من صعوبة مواصلة العمل.