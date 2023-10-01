اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سفارة أفغانستان فى الهند تعلق عملها بسبب نقص الموظفين والموارد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:58 ص
سفارة أفغانستان فى الهند تعلق عملها بسبب نقص الموظفين والموارد الهند
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سفارة أفغانستان في الهند أنها ستعلق عملياتها اعتبارا من اليوم الأحد، مرجعة السبب وراء ذلك إلى نقص الدعم المقدم من الحكومة الهندية وعدم قدرتها على خدمة مصالح أفغانستان والقيام بواجباتها بشكل فعال بالإضافة إلى نقص الموظفين والموارد.

وقالت السفارة الأفغانية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها اتخذت هذا القرار الصعب بعد تفكير متأن، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات والصداقة طويلة الأمد بين كابول ونيودلهي.

وأضافت السفارة الأفغانية - في بيان صادر عنها - "ببالغ الحزن والأسف وخيبة الأمل تعلن سفارة أفغانستان في نيودلهي هذا القرار بوقف عملياتها"، كما أوضحت أن الظروف غير المتوقعة أدت إلى انخفاض كبير في عدد موظفي السفارة ومواردها مما يزيد من صعوبة مواصلة العمل.

 


افغانستان

الهند

الحكومة الهندية

سفارة أفغانستان في الهند



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة