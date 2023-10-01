زراعة بورسعيد: حصاد 2622 فدانا من إجمالي 4700 لمحصول الذرة الشامية

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد ، أنه تم حصاد 2622 فدانا لمحصول الذرة الشامية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن إجمالي المساحة المنزرعة لمحصول الذرة الشامية بلغ 4700 فدان.

وفي سياق آخر، أوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه تم إختيار 12 حقلا إرشاديا كخدمة مجانية للمزارعين في محافظة بورسعيد لمحصول الذرة، وذلك خلال الموسم الصيفي، لافتاً إلى أنه يتم تقديم التقاوي للأراضي الزراعية التي تم اختيارها بمساحة فدان واحد لكل حقل إرشادي كخدمة مجانية للمزارعين.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية، لافتاً إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الإكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضي الزراعية المخالفة والتي تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.