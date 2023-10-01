رفع 320 طن تراكمات قمامة وأتربة من شوارع مدينة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، حملات النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية، لإزالة الأتربة والقمامة من الشوارع، بالإضافة إلى أعمال الكنس والرش والدهانات وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء.

وأكد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد بأسوان، فى بيان صحفى، أن حملات النظافة استهدفت مناطق المحمودية والتعاونيات وأرض المعارض وكسر الحجر بوسط مدينة أسوان، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال الكنس وتفريغ الحاويات ، بجانب رفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع وفى محيط المدارس وبين الكتل السكنية بإجمالى 320 طن.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أن الحملة كانت بمتابعة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان وبمشاركة محمد حسين نائب رئيس المدينة وعلاء آدم رئيس حى جنوب، بالإضافة إلى نواب رئيس الحى والعاملين بالوحدة المحلية بواقع 45 فرد مدعمين بـ 13 من المعدات الثقيلة والخفيفة وسيارات النقل اللازمة.