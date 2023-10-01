حكاية وطن .. زيادة بالمعاشات من 86.5 مليار جنيه إلى 340 مليارا خلال 9 سنوات

كتب مدحت وهبة

على مدار السنوات الماضية تصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، فخلال العام الجاري ارتفع الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 40% منهم 25% فى أبريل 2023 وأكتوبر 15%، حيث يستفيد من الدعم النقدي 22 مليون مواطن .

كما زادت المعاشات بشكل كبير على مدار السنوات الماضية حيث كان حجم المعاشات في العام المالي 2013-2014 لا يتجاوز 86.5 مليار جنيه ليرتفع الى 340 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2023 .