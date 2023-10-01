اليوم السابع
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توزيع أقلام وأعلام مصر على الطالبات فى أول يوم دراسة بالمنوفية.. صور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:09 ص
توزيع أقلام وأعلام مصر على الطالبات فى أول يوم دراسة بالمنوفية.. صور بداية العام الدراسي في المنوفية
المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

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رصدت عدسة كاميرا وتليفزيون "اليوم السابع" قيام المعلمين والمعلمات ومجلس الأمناء بتوزيع الميدليات على الطالبات فى بداية اليوم الأول  فى العام الدراسى الجديد، والذى أدى إلى ظهور  مظاهر الفرحة لدى طالبات مدرسة الثانوية العامة  بنات  بالمنطقة العاشرة  بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بحضور محمد مزروع  مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مصطفى حسانين رئيس مجلس أمناء المدرسة، وبدأ الطابور بالإذاعة المدرسية ثم تحية العلم.
 
وأكد مصطفى حسانين رئيس مجلس أمناء مدرسة العاشرة الجديدة  بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن فكرة توزيع الميدليات على الطالبات جاءت إلينا كنوع من أنواع بث الفرحة والسعادة على وجوه الطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.
 
ويضيف رئيس مجلس أمناء مدرسة العاشرة  بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى أن القلم مكتوب عليه إسم المدرسة وتهنئة بالعام الدراسى الجديد  والإدارة التعليمية بالسادات.
 
وأكد محمد مزروع مدير الإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية، أن اليوم الأول من العام الدراسى الجديد يعد عرس كبير للمعلمين والطلاب والطالبات وخاصة الطلاب والطالبات الجدد بكل مرحلة سواء كان تعليم إبتدائى أو إعدادى أو ثانوي.
 
بداية العام الدراسي في المنوفية (1)
بداية العام الدراسي في المنوفية (1)

بداية العام الدراسي في المنوفية (2)
بداية العام الدراسي في المنوفية (2)

بداية العام الدراسي في المنوفية (3)
بداية العام الدراسي في المنوفية (3)

بداية العام الدراسي في المنوفية (4)
بداية العام الدراسي في المنوفية (4)

بداية العام الدراسي في المنوفية (5)
بداية العام الدراسي في المنوفية (5)

بداية العام الدراسي في المنوفية (8)
بداية العام الدراسي في المنوفية (8)

بداية العام الدراسي في المنوفية (9)
بداية العام الدراسي في المنوفية (9)

مدارس المنوفية (1)
مدارس المنوفية (1)

مدارس المنوفية (2)
مدارس المنوفية (2)

مدارس المنوفية (3)
مدارس المنوفية (3)

مدارس المنوفية (4)
مدارس المنوفية (4)
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

العام الدراسى الجديد

تعليم المنوفية



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