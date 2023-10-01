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تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:08 ص
تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 448 شاحنة و36 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 165شاحنة و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 283شاحنة و13 سيارة .
 
 وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و176 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى،  وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1129 راكب بموانيها .
 
 
 

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