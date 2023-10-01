تحية العلم وفرحة التلاميذ فى أول أيام انتظام المدارس بالكامل فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر ، صباح اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية فى مدارس المحافظة، حيث تستقبل المدارس أكثر من 300 ألف تلميذ وطالب وطالبة فى مدارس إدارة الأقصر التعليمية المختلفة، وسط أجواء من البهجة والفرحة فى إنطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس المختلفة.

ومن جانبه أكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بتوفير كافة الدعم اللازم لاستقبال الطلبة بالمدارس، حيث تم الإنتهاء من التجهيزات اللازم فى كافة المدارس، وتم التوجيه بضرورة الإنتهاء من جدول الحصص وتوزيعها على المعلمين قبل الدارسة بوقت كاف، كما يتم تخصيص مسئول صيانة لمراجعة المبنى المدرسي وكتابة تقرير أسبوعي لعرض الحالات الخطرة على هيئة الأبنية التعليمية، وقال إنه على المستوى التعليمي والتربوي يجب على المعلمين الالتزام موضوعات المنهج وعدم الخروج عنه، وكذلك تكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الكوارث والزلازل، و تشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية"، وأكد على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظِمة لانضباط سير العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس.

وأشار خالد إلى أهمية الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، والالتزام أيضا بالكتاب الدورى (33) الخاص بالاستعداد للعام الدراسى والقرار الوزارى 187 الخاص بلائحة الانضباط المدرسي، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة مع تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، وفي السياق ذاته شدد خالد على أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، والتحقق من تسليم الكتب للطلاب، كما حذر من استخدام العقاب البدني والنفسي، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي بدلاً من هذه العقوبات.