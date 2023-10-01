تحريات لكشف ملابسات سقوط عامل من عقار فى أوسيم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

سقط عامل من عقار بمنطقة أوسيم مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث ، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في منطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن عاملا سقط من عقار، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.