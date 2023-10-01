اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تستقبل 28 ألفا و700 وافد من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:00 ص
بولندا تستقبل 28 ألفا و700 وافد من أوكرانيا خلال 24 ساعة مهاجرين - ارشيفية
ا ش ا

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية السبت وصول 28 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 16 مليون شخص.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن قرابة 24 ألف مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى بلادهم، ليصل إجمالي العائدين حوالي 14 مليون شخص.
 
يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

بولندا

المهاجرين فى بولندا

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