بالمريلة والشنطة والزمزمية.. توافد التلاميذ على المدارس فى المنوفية "صور"

المنوفية - محمود شاكر

فى صورة من الفرحة والسعادة لانطلاق العام الدراسى الجديد بمحافظة المنوفية، والتى سيطرت فيه الفرحة على وجوة وقلوب جميع التلاميذ وأولياء الأمور، حيث جاءت الفرحة العارمة بين التلاميذ وبخاصة بعد ارتداء التلاميذ للمريلة حاملين الشنطة والزمزمية فى حالة من السعادة الغامرة.

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن أنه تقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى فقط بجميع المراحل التعليمية اليوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية اعتبارا من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر.

وجاء ذلك فى إطار الاستعداد التام والجيد لانطلاق العام الدراسى الجديد 2023/2024 واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب حرصاً على سلامتهم، وفى ضوء الكتاب الدورى الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 36 بتاريخ 20 سبتمبر الحالى 2023، ووفقاً للمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات وانطلاق عام دراسى جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية.

يذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة للتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المدارس والفصول الدراسية وتوافر كافة المرافق الحيوية استعداداً للعام الدراسى الجديد.