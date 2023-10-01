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انتظام الدراسة اليوم فى 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:00 ص
انتظام الدراسة اليوم فى 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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تنتظم الدراسة اليوم الأحد فى جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، حيث استقبل قرابة 60 ألف مدرسة الطلاب، ومن المقرر أن تشهد المدارس حضور مكثف من جميع الطلاب، كما انتهت المدارس من فرش الفصول وتجهيز التخت وأيضا تجهيز جداول الحصص الدراسية.
 
ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد قائلا: زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما وادعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة.
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح فأنتم حاضر الوطن ومستقبله ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، وينتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

رسالة وزير التعليم للطلاب بالعام الجديد

بدء الدراسة



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