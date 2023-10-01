انطلاق العام الدراسى بجميع مدارس شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدارس شمال سيناء اليوم، انطلاق الدراسة بكل فصولها، وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن الدراسة ستنتظم اليوم الأحد في جميع مدارس المحافظة وعددها 627 مدرسة، مقيد بها 116 ألفا و387 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 11 ألف معلم ومعلمة. وأضاف أنه تم تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من «أثاث- كتب مدرسية- هيئة التدريس اللازمة»، بجانب إجراء الصيانة البسيطة بالمدارس، لافتا إلى تنفيذ المتابعات اللازمة للمدارس من قبل التوجيهات المختصة ولجان المتابعة لمعرفة مدى استعداد كل مدرسة لبداية العام الدراسي الجديد.

أشار إلى وصول أكثر من 92% من الكتب الدراسية للمراحل التعليمة المختلفة وتم توزيعها على المدارس بالإدارات المختلفة، لافتا إلى انتظار استلام التابلت الخاص بالمرحلة الثانوية العامة، معلنًا عن عدم وجود عجز في مدرسي المواد الأساسية بالمدارس، حيث إن العجز فقط في بعض التخصصات من أخصائيين ومدرسي بعض المواد الفنية، لافتا إلى أن نصيب المحافظة من مسابقة 30000 معلم حوالي 198 معلما سيتم الاستعانة بهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

أعلن عن افتتاح عدد 6 مدارس جديدة خلال العام الدراسي الجديد وهي مدارس الخروبة وأبوفرج والشلاق ونجع شيبانة بالشيخ زويد ومجمع المدارس بمدينة رفح الجديدة والفكرية ببئر العبد لتشمل الإعاقات العقلية والسمعية والبصرية، فضلًا عن صيانة شاملة لعدد 10 مدارس على مستوى المحافظة، وزيادة اعداد الفصول بمدرسة نجع شبانة التي أقيمت بالجهود الذاتية إلى 12 فصلا.