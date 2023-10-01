اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:40 ص
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انسَ القهوة والشاى.. 5 مشروبات صحية صباحية لا تفوتك

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:00 ص
انسَ القهوة والشاى.. 5 مشروبات صحية صباحية لا تفوتك مشروبات
كتبت مروة محمود الياس

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المشروب الصباحي اليومي يتحكم فى مزاجك بشكل كبير، لا تستهن بهذا الكوب الصغير الذي تبدأ به يومك، فهو يقلل من حدة توترك ويشعرك بالنشاط وتدريجيًا يصبح نشاطًا روتينيًا تقوم به يجعلك أكثر راحة وسعادة، ولكن شريطة أن يكون مشروبًا صحيًا وليس ضارًا.
 
موقع food Revolution أوضح فى تقرير مطول أنه لابد وأن يكون مشروبك الصباحي صحيًا للغاية، ولا يحتوى علي سكريات عالية، كما أن الكافيين الزائد فى بعض المشروبات وبدء اليوم بتناولها أمر غير صحي علي الإطلاق، لذا حاول استبدال الشاى والقهوة بالكثير من الخيارات الصحية الأخرى.
 
فالمشروبات العشبية علي عكش المشروبات الغنية بالكافيين، فهى تعزز من نشاط الإنسان صباحًا، ولا تسبب له الخمول والكسل، وتجعل معدته فى أفضل حالاتها، وتحسن من حالة الهضم والإخراج.
 
ومن أبرز المشروبات الصحية التى يمكن أن نبدأ يومنا بها  كما أوردها التقرير:
 
المياه هي أفضل ما يمكن أن تبدأ يومك به فهى تعزز من التمثيل الغذائي والصحي علي مدار اليوم، وتنعش الجسم وتركبه ترطيبا جيدًا بدءًا من الصباح 
 
لليليل
food Revolution 
المشروبات العشبية الصحية كالينسون 
 
المرق أو الحساء للخضار أو الدجاج من المشروبات التى يمكن نبدأ بها يومنا ونحن فى أتم صحة لأنها مفيدة جدًا وتعزز الشبع 
 
الشاى الأخضر من المشروبات الصحية المفيدة التى تساعد على تعزيز الطاقة وتفيد الجسم 
 
مشروبات خلاصة الفاكهة الطبيعية مفيدة ومشبعه مع بدايه اليوم 
 
مشروبات خلاصة الخضراوات بأنواعها مليئة بمضادات الأكسدة الصحية وتساعد على تعزيز الطاقة والنشاط والشبع لفترة أطول مع بدء اليوم
 
 

مشروبات صحية

مشروبات صحية في بداية اليوم

مشروبات كافيين

مشروبات صباحية



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