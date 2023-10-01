اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:00 ص
انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ضعيفة على القاهرة الكبرى. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة