انتظام مليون و122 ألف طالب داخل 1781 مدرسة بسوهاج.. صور

شهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد انتظام مليون 121 ألف 982 طالب وطالبه للعام الدراسى 2023/2024 وذلك داخل 11 إدارة تعليمة هم عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج حيث دخلت الخدمة 19 مدرسة جديدة الخدمة توفر 333 فصل بتكلفة 225 مليون جنيه بالإضافة إلى صيانة 97 مدرسة بتكلفة 120 مليون.

وشهدت المحافظة أمس السبت انطلاقا جزئيا للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 " التيرم الأول " داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية والتى تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين وهو انطلاق جزئى، بينما يشهد العام الدراسى الجديد الانطلاق بكامل طاقته فى اليوم التالى بكافة مدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة سوهاج فى تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون 121 ألف 982 طالب وطالبه بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 1781 مدرسة وعدد الفصول اقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الكتب تم تسلم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية وتم تسليمها لمخازن الإدارات وطبقا للتعليمات سوف يتم توزيع الكتاب المدرسى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن الانطلاق الكامل للعملية التعليمة داخل مدارس سوهاج يوف يكون يوم الأحد وأن الانطلاق الجزئى سوف يكون السبت بمدارس الفترتين ويوم السبت سوف يكون بروفه قويه لاستقبال العام الدراسى الجديد وهناك استراتيجيات جديدة سوف يتم تنفيذها هذا العام للعملية التعلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية لبحث استعدادات لإنطلاق وشدد على ضرورة متابعة المدارس بشكل دورى وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وخاصة فى الاستراتيجيات الجديدة للتعلم وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس وكذلك المبنى المدرسى ومتابعة موقف الكتب الدراسية جاء الاجتماع بحضور عطا الميمونى مدير عام التعليم العام ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية.

وأنهى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى سوهاج تصريحاته الصحفية لليوم السابع أنه بالتنسيق مع إدارتى التخطيط والأبنية التعلية تم التأكد من انتهاء الأعمال الخاصة بتطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسى، والتأكد أيضا من الانتهاء من أعمال الصيانة لباقى المدارس، وتم التنسيق بين "مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وقطاع الكهرباء"؛ للتأكد من سلامة جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة؛ ضمانًا لانتظام سير العملية التعليمية بداية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.