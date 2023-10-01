انتظام طلاب الصف الأول في كل مرحلة بمدارس الشرقية.. صور

الشرقية- إيمان مهنى – حمدى عبد العظيم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، تخصيص أرقام تليفونات: "01559654399 & 01123410671 & ، وذلك لتلقى شكوى أولياء الأمور فى حالة وجود أى معوقات تعوق انتظام سير العملية التعليمية بالإضافة إلى تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور ويعلن ذلك فى طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه اليوم الدراسى اليوم مخصص لطلاب الصف الأول من كل مرحلة، ومن المقرر غدا الاثنين، انتظم مليون و940 ألف طالب وطالبة، داخل على 43923 فصل دراسى، فى 4 آلاف و724 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

انه شدد على مدارء المدارس، بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسى والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ، ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة.

وشدد على الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح وتفعيل حصص الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة المدرسة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة فى تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وتقديم فقرات اذاعية عن انتصارات اكتوبر المجيدة.

ولفت إلى دخول 56 مدرسة جديدة الخدمة اليوم، التى تستوعب 595 فصلاً وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب لهذا العام بالإضافة إلى الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لـ74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من اعمال انشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الحسينية.