انتظام الطلاب فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد.. صور

شهدت المدارس انتظام الطلاب فى ثان أيام العام الدراسى الجديد، حيث أدى الطلاب فى جميع المدارس قبل قليل مراسم طابور الصباح، وتحدث بعض مديرى المدارس موجهين رسائل للطلاب، قائلين: يجب الحفاظ على الحضور والانضباط يومياً داخل المدارس والالتزام بالزى المدرسى ومواعيد الحضور والانصراف من المدارس، كما طالبوا التلاميذ بالجد والاجتهاد فى دروسهم لتحقيق التفوق العلمى والدراسى وضرورة الاستفادة من معلميهم بالمدارس كما شهد طابور الصباح أيضا كلمة عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول الطلاب وفق جدول الحضور اليومى حيث استقبلت المدارس اليوم الصفوف الأولى منعا للزحام أو التكدس.

وانتظمت الدراسة اليوم الأحد فى جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، حيث استقبل قرابة 60 ألف مدرسة الطلاب، ومن المقرر أن تشهد المدارس حضور مكثف من جميع الطلاب، كما انتهت المدارس من فرش الفصول وتجهيز التخت وأيضا تجهيز جداول الحصص الدراسية.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد قائلا: زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما وادعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح فأنتم حاضر الوطن ومستقبله ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، وينتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.