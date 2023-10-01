اليوم السابع
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انتظام الدراسة فى مدارس القليوبية بأول أيام العام الجديد.. صور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:05 ص
انتظام الدراسة فى مدارس القليوبية بأول أيام العام الجديد.. صور انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها
القليوبية إبراهيم سالم

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انتظمت العملية التعليمية، صباح اليوم الأحد، في أول أيام العام الدراسى الجديد في محافظة القليوبية واستقبلت المدارس التلاميذ بطابور الصباح وتحية العلم.
 
قالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إن العملية التعليمية انتظمت اليوم الأول بالصفوف الأولى من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بحسب الجدول الموضوع في تنظيم دخول الصفوف تباعا حرصا على سلامة الطلاب وعدم التكدس.
 
وشددت على ضرورة متابعة انتظام الدراسة والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.
 
كما أكدت وكيل وزارة التعليم على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب وتفعيل مجموعات الدعم لتخفيف الأعباء المادية على أولياء أمور الطلاب.
 
وشددت على عدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى وسرعة تسليم الكتب للطلاب، مؤكدة على ضرورة غلق بوابات المدارس وتنظيم مواعيد مقابلة أولياء الأمور.
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (1)
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (2)
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (3)
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (4)
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (5)
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (6)
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (7)
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (8)
 
انتظام الدراسة بمدارس القليوبية في أول أيامها (9)

 


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