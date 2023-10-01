النيابة تطلب تقرير المعمل الكيمائي عن أقراص مخدرة مضبوطة بحوزة راكب بمطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيمائي فى واقعة ضبط راكب تم ضبطه بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة التى حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء قيامهم بإنهاء إجراءات وصوله البلاد، للتأكد من كونها عقاقير مخدرة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية فى الواقعة.

البداية كانت بتمكن رجال الشرطة بمطار القاهرة من ضبط راكب اجنبى أثناء إنهاء اوراق وصوله ودخوله البلاد، حيث تبين أنه قام بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "عقار الزانكس"، مخبأة داخل أحد الجيوب السرية بإحدى الحقائب بحوزته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.