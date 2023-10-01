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الصحة توجه رسالة هامة قبل ذروة إصابات الأنفلونزا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:18 ص
الصحة توجه رسالة هامة قبل ذروة إصابات الأنفلونزا أهمية الحصول علي لقاح الأنفلونزا الموسمية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين مع دخول فصل الشتاء تضمنت أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وذلك قبل بدء ذروة انتشار الأنفلونزا للحصول على أقصى استفادة من اللقاح.
 
قالت إن الأطباء يوصون بحصول الطفل على لقاح الأنفلونزا بدءًا من عمر 6 أشهر.​
 
وأضافت: قد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر، وحتى 8 سنوات إلى جرعتين وفي حالة الحصول على اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.​
 
وتابعت: إذا كان طفلك عمره أكثر من 9 سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة؛ فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم.​
 
ونصحت  بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.​
 
 
أهمية الحصول علي لقاح الأنفلونزا الموسمية
أهمية الحصول علي لقاح الأنفلونزا الموسمية

 


الصحة

الانفلونزا

الاطفال



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