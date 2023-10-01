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الصحة تكشف أرقاما وإحصاءات هامة حول تنظيم الأسرة.. تعرف عليها

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:00 ص
الصحة تكشف أرقاما وإحصاءات هامة حول تنظيم الأسرة.. تعرف عليها الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان: بلغ معدل الإنجاب الكلي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (15-49 سنة) (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021، مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014.

وتابع: بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة (66.4%) عام 2021 مقابل (58.5%) عام 2014 كما بلغت نسبة السيدات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة إلى (13.8%) عام 2021.


وأوضح :أظهرت بيانات تعداد 2017 أن معدل الأمية بلغ 25.8% من إجمالي عدد السكان البالغ اعمارهم 10 سنوات فأكثر ويفوق معدل الأمية بين الإناث عنه بين الذكور بحوالي 10 نقاط مئوية (30.8% مقابل 21.1% على التوالي).


الصحة

معدل الانجاب

معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة

تنظيم الاسرة



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