الصحة تكشف أرقاما وإحصاءات هامة حول تنظيم الأسرة.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان: بلغ معدل الإنجاب الكلي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (15-49 سنة) (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021، مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014.



وتابع: بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة (66.4%) عام 2021 مقابل (58.5%) عام 2014 كما بلغت نسبة السيدات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة إلى (13.8%) عام 2021.



وأوضح :أظهرت بيانات تعداد 2017 أن معدل الأمية بلغ 25.8% من إجمالي عدد السكان البالغ اعمارهم 10 سنوات فأكثر ويفوق معدل الأمية بين الإناث عنه بين الذكور بحوالي 10 نقاط مئوية (30.8% مقابل 21.1% على التوالي).