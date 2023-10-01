السيطرة على حريق شقة سكنية فى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة بحري رأس التين بنطاق حي الجمرك، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود اشارة من قسم شرطة النجدة وإدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة رأس التين متفرع من شارع صفر بنطاق قسم شرطة الجمرك.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من قسم شرطة الجمرك، ورجال الحماية المدنية، وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف توجهوا إلى موقع البلاغ فى العقار الكائن وتمت السيطرة علي الحريق دون حدوث إصابات بين المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وحذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة ، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.