السيد القصير: نقلل فاتورة الاستيراد بتنفيذ مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة

كتب محمد شعلان

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عملهم على بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، قائلا: "نساهم في تعميق الصناعات الغذائية وتوفير بعض الأنواع من المنتجات اللي قابلة للتصنيع وسنستمر في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الاستثمار".

وأوضح السيد القصير، في تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أنهم يعملون على تقليل فاتورة الاستيراد بتنفيذ مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة، فضلا عن التطور التكنولوجي وأهلنا أكثر من 5700 جمعية لمنظومة التحول الرقمي.

وعن الوضع التشريعي، قال: "لم ننسى الاصلاحات التشريعية ووفق توصيات المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني قانون الزراعة والتعاونيات بقالهم فترة كبيرة من الزمن وعشان نقدر نتواكب مع متطلبات العصر نعمل على تحديث القانونين"، مفيدا بأن الخريطة الدولية تتحدث عن أن مصر حققت تقدم في الاكتفاء الذاتي من الغذاء والامن الغذائي.