اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة طفل بالإكراه فى سوهاج

الأحد، 01 أكتوبر 2023 06:01 م
السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة طفل بالإكراه فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى الطريق العام، بدائرة مركز المنشاة .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث الواقعة إلى العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة لكلا من ( م . ف.ر )،  تهمة سرقة الطفل المجنى عليه (ب.ك.ب) بالإكراه فى الطريق العام، حيث تقدم المجنى عليها ببلاغ إلى رئيس المباحث يتهم فيه المتهم بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بالتوك توك الخاص به أشهر المتهم سلاح أبيض سكين فى وجهه، واستولى منه على نقوده كرها عنه وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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