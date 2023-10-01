السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل ، 47 سنة بالسجن المشدد 10 سنوات ، لاتهامه بضرب شخص وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة مركز المنشاة.

صدرالحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى شهر أبريل من العام الجارى عندما وجهت النيابة العامة للمدعو (ا.م.م) 47 سنة عامل ضرب المجنى عليه ( ص.ا.ف) عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم واعد لهذا الغرض أداة (فرع شجرة) وكمن له خارج مسكنه وما أن ظفر به حتى انفض عليه وكال له عدة ضربات فاحدثت به عاهة مستديمة بنسبة 35% فى عينه اليسرى بسبب خلافات بينهما وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.