السجن المؤبد لسيدتين وعامل لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 أشخاص بينهم سيدتان، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ق. م 42 عاما ) ربة منزل، و ( د . س 21 عاما ) لا تعمل، وشقيقها ( س . س 24 عاما ) عامل، تهمة تكوين تشكيلا عصابيا تتزعمه الأولى، للاتجار فى المخدرات "هيروين، ميثامفيتامين"، وإحراز أسلحة نارية، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.