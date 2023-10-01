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الرئيس السيسي: الوعى والفهم والصدق هو الأهم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:07 م
الرئيس السيسي: الوعى والفهم والصدق هو الأهم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، إن الرقم الذى طرح من رئيس الوزراء 10 تريليونات جنيه على الأسعار الحالية، 300 مليار دولار على الأسعار قبل كده 600 مليار دولار.
 
وأضاف الرئيس السيسي: من سنة ونصف كان في كأس العالم في قطر والإعلام هاجم انفاق 300 مليار دولار من دولة، الإعلام بيهاجم وبيقول ضيعتوا 300 مليار دولار، قولتلهم زعلانيين ليه ده الرقم اللى يتصرف على دولة إنها تجهز نفسها مش للكأس لكن علشان تبقى دولة تتقدم، ووقتها العلاقات لم تكن كما هي الآن لكن الوعى والفهم والصدق هو الأهم .
 
وتابع الرئيس السيسي: إحنا صرفنا 10 تريليونات فقط لأنها شركات مصرية لو أنها أجنبية كانت هتبقى 30 تريليونا لكن من كرم ربنا إنها بشركات مصرية بالكامل.

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