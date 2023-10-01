الرئيس السيسى يشهد جلسة التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين بمؤتمر "حكاية وطن"

كتب محمد الجالى

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.