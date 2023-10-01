الرئيس السيسى: يجب الحفاظ على جودة البحيرات والالتزام بوسائل الصيد المشروعة

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على جودة البحيرات والالتزام بوسائل الصيد المشروعة وأشهر الصيد المسموح بها لضمان استمرار جودتها.

وشدد الرئيس السيسى خلال تصريحاته بجلسات مؤتمر "حكاية وطن": "لو أنتم أحسنتم استخدامها ونظمتم بقوة الصيد فيها هي والبردويل والبرولس وإدكو وبحيرة مصر، إنتاجك هيزيد عن كده مرتين تلاتة أربعة ويكفي بزيادة وبزيادة، وفرص عمل للناس تكسب منها، إذا مكناش نتفهم يعني ايه بحيرة نقية وبتنظم الصيد فيها ولا يسمح باستخدام وسائل ممنوعة في الصيد ثم فترة الإيقاف نلتزم بها، قولوا للناس اللي بتصطاد، هم كام واحد، خمسين ولا مية ألف، لو أثناء التوقف نصرف لهم دعم ألف ولا ألفين كل شهر لمدة أربع شهور عشان هنعمل إغلاق كامل للبحيرة، عشان الاستزراع، والراحة البيولوجية تكون حققت النتيجة انتو هتجدوا وهم هيجدوا، بدل ما يطلع 12 كيلو في الوم ممكن الرقم يتضاعف.. هيئة تنمية البحيرات".

وتابع: "قلنا أيام إبراهيم محلب قلنا هنعمل كيان قوي هيكلفنا كتير، بعد اللي اتعمل هنا واتكلف، طب انتو دفعتوه؟ الموضوع شغال بين الكراكات اللي اشتريناها، لو دخلنا شركات أجنبية عاوزين أكتر من 3000 مليار جنيه ، المهم بعد ما عملنا دا ونجحنا بالطريقة دي، الفكرة إن البحيرات دي مزارع سمكية بقول عليها طبيعية صناعية لأننا هنتدخل فيها، بقول الكلام دا للناس اللي موجودة في بردويل، وي اريت كنت انت جبت لي بحيرة ناصر والمصانع الموجودة متبقى عاملة زي دلوقتي".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.