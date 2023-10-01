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الرئيس السيسى للمصريين: عاوزين دولة .. ولا عاوزين أى حاجة؟

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:36 م
الرئيس السيسى للمصريين: عاوزين دولة .. ولا عاوزين أى حاجة؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن التشغيل الاقتصادي قطاع النقل قائلا: "النقطة دي محل نقاش وخوف من المسؤولين والحكومة طيب فرحانين انكم افتتحتوها وجميلة ولا المهم تبقا جميلة؟ علشان تفضل جميلة يبقا التشغل يكون اقتصادي ..طيب الكلام ده تقولى وانت فيه انتخابات؟ انتوا عاوزين دولة ولا عاوزين اى حاجة ..هنضحك على بعض؟ ..عاوزين دولة علشان التريليون اللى اتصرفوا في قطاع السكة الحديد يجيب تريليون ولا 10 لا .. لو قلت لمستثمر تعالى وخش وخد القطار الكهربائى السريع اتكلف 25 مليار دولار هيقولي طيب التسعير هقوله لا منقدرش .. طيب خليه عندك بقا طيب أنت ملتزم تشغله وتعمله إحلال وصناعة وتدفع القرض حد يقولي طيب متعملوش طيب الموانئ متعملهاش طيب المناطق اللوجيستية منعملهاش.
 
أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: "طيب عاوزين تبقوا بلد ازاى؟ .. عاوزين تاخده مكانكم على الخريطة ازاى؟ .. طيب الكلام ده بقوله علشان تعرف الدولة بتتعمل ازاى؟ طيب فيه أمثلة موجودة؟..عديت على دول افريقية كتير وشفتها ماكنت ماشية ازاى بسالهم بتقدموا دعم ازاى ووزير الخارجية يجيب تقارير يقدمها للناس ..وبسالهم بتقدموا دعم يقولي لا .. كهرباء لا .. بترول لا اكل يقولي لا طيب حاجة للزراعة بيقولي يمكن حاجة للاسمدة. بسال علشان اتعلم .. علشان اشوف بلدي هي كده ليه؟ علشان واحنا بنتكلم هنا معانا افاضل الناس .. مفكرين ومثقفين ومهتمين الشأن العام في مصر..اتكلمت في الموضوع ده قبل كده بشاركم الحوار وبتكلم .. الدولة حاجة تانية غير الكلام.

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