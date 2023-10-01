الرئيس التشيكي يعرب عن أمله في مواصلة التعاون الوثيق مع سلوفاكيا بعد الانتخابات

كتبت: هناء أبو العز

أعرب رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، عن أمله في مواصلة التعاون الوثيق مع سلوفاكيا بعد الانتخابات العامة التي جرت في البلاد أمس السبت.

وقال فيالا - في تصريحات أوردها راديو "براج الدولي" اليوم الأحد - إنه يأمل في أن تُجرى محادثات ما بعد الانتخابات في العاصمة براتيسلافا على وجه السرعة وأن تؤدي إلى تشكيل حكومة جيدة، مؤكدا أن التشيك وسلوفاكيا تربطهما روابط تاريخية وتقارب وعلاقات ودية .

يذكر أن النتائج الرسمية للانتخابات العامة في سلوفاكيا أظهرت اليوم فوز حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو- الذي يعارض تقديم أي مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا - حيث حصل الحزب على 23,3 % من الانتخابات في البلاد .