سلوفاكيا: حزب رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو يفوز بالانتخابات التشريعية

وكشفت النتائج الرسمية - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) - عن حصول حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو على 23,3 % في الانتخابات التشريعية في سلوفاكيا، متغلبا على حزب "سلوفاكيا التقدمية الوسطي" الذي حصل على 17 % .. فيما حل ثالثا حزب "هلاس-إس دي" اليساري بحصوله على 15%.

يذكر أن فيتسو، الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين في السابق، لديه الفرصة الآن ليتقلد المنصب مجددا، ولكن يحتاج إلى شركاء في الائتلاف حيث إن حزبه لم يتمكن من تأمين أصوات كافية للفوز بأغلبية.

وكان روبرت فيتسو رئيس الوزراء السلوفاكي السابق قد تعهد بأن سلوفاكيا لن ترسل "قطعة ذخيرة واحدة" إلى أوكرانيا، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

وكانت مراكز الاقتراع في سلوفاكيا قد فتحت أبوابها أمس السبت في تمام الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وقد بدأ المواطنون التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.