الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز

وكالات

أعلن الديوان الملكى السعودى، اليوم الأحد، وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في بيان أصدره الديوان الملكى السعودى: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها يوم غد الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض”.

وختم الديوان بيانه داعيا للمتوفاه أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.