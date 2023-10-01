الخلطة السحرية لبشرة رطبة ونضرة فى الخريف

كتبت مروة محمود الياس

فى الخريف ومع تحول درجات الحرارة إلى الباردة تدريجيًا تمهيدًا لحلول الشتاء ، يصبح لزامًا على كل امرأة الاهتمام الزائد ببشرتها وتكثيف خطوات حمايتها من الجفاف المحتمل والحساسية والحكة والإكزيما والالتهابات التى تكثر خلال هذا الطقس.

نشر موقع evrydayhealth تقريرًا مطولاً حول مشاكل البشرة وكيفية مواجهتها، والتى يمكن من خلال بعض النصائح وقاية البشرة من الجفاف والخشونة وقلة الترطيب.

ومن أبرز هذه النصائح

اهتمي بمرطب مناسب لبشرتك، فمن الضروري أن يكون المرطب مناسبًا جدًا لنوعية البشرة، ويجب أن يكون معززًا لعوامل التركيب العميق بها، لأن الجفاف يكون أعلي في هذه الأيام





الاهتمام بترطيب اليدين كلما نظفناها، وترطيبها بكريم الأيدي بشكل جيد.

الاهتمام بشرب كميات كافية من المياه

ارتداء الملابس المريحة غير المهيجة للبشرة فلا يصح أن يكون اللبس مسببًا للحكة ولا يسبب الالتهابات أو الخشونة

الاهتمام بوضع واق الشمس حتى فى الخريف والشتاء للحماية من البقع والتصبغات وتقليل التهابات البشرة وتعزيز حمايتها

لا تهملي أبدًا روتين البشرة الليلي والصباحي وعززيه بالمركبات القوية التى تعطي ترطيب عميق

اهتمي بالطعام الصحى فهو معزز لصحة بشرتك دون شك

لا تسرفي في وضع الماكياج ورطبي قبل وضعه بشده

اهتمي بالاستحمام بمياه تكاد تكون باردة أو أعلى في درجة الحرارة قليلا، ولا تتركيها تجف من المياه الساخنة.