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الجيش الأوكراني: روسيا تحشد أكثر من 10 آلاف جندي في باخموت

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:00 م
الجيش الأوكراني: روسيا تحشد أكثر من 10 آلاف جندي في باخموت الجيش الأوكرانى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن الاتحاد الروسي حشد أكثر من 10 آلاف جندي في باخموت، بالإضافة إلى نشر ألوية مدرعات ومدفعية ومظلات في المنطقة.


وقال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للجيش الأوكراني إيليا يفلاش - "في باخموت، حشد العدو قوات كبيرة - أكثر من 10 آلاف عنصر، وتدور معارك عنيفة هناك"، مشيرا إلى أنه لا توجد دلائل تشير إلى أن القوات الروسية ستغادر المدينة.

وأضاف يفلاش أن الروس ينشرون في باخموت أيضًا ألوية الدبابات والبنادق الآلية والمظلات، لافتا إلى أن المعارك الشرسة ليست فقط في باخموت لكن بشكل عام في شرق البلاد وسط توتر متنامي للأوضاع، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون على الوضع، بحسب وصفه.

 


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