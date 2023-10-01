اليوم السابع
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الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابى فى أنقرة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:43 م
الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابى فى أنقرة انفجار تركيا
بيشوى رمزى

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أدان جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا صباح اليوم، والذي استهدف مقر وزارة الداخلية.
 
وقال المتحدث الرسمي في بيان، إن هذا العمل الإرهابي أياً كانت الجهة التي تقف وراءه، مدانٌ ومرفوض، مُضيفاً أن الكثير من الدول العربية واجهت، ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دوماً، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو اعطاؤه الذرائع والحجج.
 
وأعرب رشدي، عن التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجاً للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

تركيا

الجامعة العربية

انفجار تركيا

انقرة



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