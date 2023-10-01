اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الأخيرة لجماعة الشباب في الصومال

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:33 م
الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الأخيرة لجماعة الشباب في الصومال الارهاب
كتبت: هناء أبو العز

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أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الشباب الإرهابية ضد أهداف مدنية في الصومال، مؤكدًا أنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بالوقوف إلى جانب الحكومة الفيدرالية والمواطنين الصوماليين في حربهم ضد الإرهاب.
 
وذكر الاتحاد - في بيان اليوم الأحد - أن اللجوء إلى الهجمات الشنيعة على المواطنين يؤكد يأس المتطرفين والضغوط الهائلة التي يواجهونها من الحكومة والشركاء الدوليين على حد سواء.
 
وكان هجوماً انتحارياً استهدف مقهى بالعاصمة الصومالية "مقديشو" يوم أمس الأول، أدى إلى سقوط سبعة ضحايا على الأقل.
 
 

الاتحاد الأوروبى

الارهاب

الصومال



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