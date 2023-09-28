اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاتحاد الأوروبى يمدد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين

الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:10 م
الاتحاد الأوروبى يمدد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين لاجئون أوكرانيون
أ ش أ

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 وافق مجلس الاتحاد الأوروبى، على قرار تمديد توجيهات الاتحاد الأوروبى للحماية المؤقتة، التى تمنح اللاجئين الأوكرانيين الحق فى الإقامة بشكل قانونى فى أراضى دول الاتحاد الأوروبى والحماية الاجتماعية الأساسية، حتى مارس 2025.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم/الخميس/، أنه بموجب القرار المعتمد، فقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على تمديد الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا من 4 مارس 2024 إلى 4 مارس 2025.


وأوضحت أن تمديد وضع الحماية يوفر اليقين لأكثر من 4 ملايين لاجئ وجدوا ملاذًا آمنًا فى الاتحاد الأوروبى.


ومن المقرر أن يوفر القرار حماية فورية وجماعية أى دون الحاجة إلى فحص الطلبات الفردية للاجئين الذين ليسوا فى وضع يسمح لهم بالعودة إلى بلدهم الأصلي.

 

 


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الحرب الروسية الأوكرانية



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