الإسكان: وفرنا 1.5 مليون وحدة سكنية ونجحنا في سد الفجوة بين العرض والطلب

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن قطاع الإسكان شهد تطورًا كبيرًا على مدار الـ9 سنوات الماضية.

وقال عبد الخالق إبراهيم خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير في سد الفجوة بين الطلب والمعروض، في ظل الزيادة السكانية، الكبيرة، وتم إنشاء مدن جديدة تتضمن وحدات سكنية، بجانب مكونات اقتصادية أخرى.

وذكر أن الدولة واجهت تحدي كبير في تلبية طلبات المواطنين، لتوفير سكن ميسر، والقضاء على ظاهرة العشوائيات، ووفرت ما يقرب من 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة، تتضمن 81% إسكان اجتماعي ومدعوم.

وشدد عبد الخالق، على أن الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان الأخير بعام 2023، شهدت تقديم أكثر من 290 ألف.