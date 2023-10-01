اختبارات للزوجين حال التخطيط للإنجاب.. منها اختبار جينى

كتب - حسام الشقويرى

عندما يقرر الزوجان إنجاب طفل، يجب أن يكونا في أفضل حالاتهما الجسدية والعقلية، لذلك ينصح بإجراء اختبارات معينة للتحقق من مستويات الهرمونات لديهما أو عمل فحص جينى، لتجنب أى مشاكل صحية وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





فيما يلي بعض الاختبارات التي يجب على الزوجين إجراؤها قبل التخطيط للحمل:

الكروموسومات

هو نوع من الاختبارات التي تقيم نمط الكروموسومات للزوجين. حيث تتكون خلايانا من 23 زوجًا من الكروموسومات التي تتكون من الجينات، وأي تغيير في عدد أو بنية الكروموسومات يمكن أن يسبب فقدان الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى. ولذلك، يصبح من المهم تقييم نمط الكروموسومات لدى الأزواج من خلال النمط النووي.

الهيموجلوبين الكهربائي

يمكن لأي شخص أن يكون مصابا بحالات مثل ضمور العضلات الشوكي (SMA). واختبار الهيموجلوبين الكهربائي يساعد في التأكد من حالة حامل هذا المرض لدى الزوجين.

الاختبارات الجينية

إذا كان لدى أحد الشركاء أحد أفراد الأسرة، الذي تم تشخيص إصابته بحالة وراثية، فمن المستحسن أن يتشاور الزوجان مع استشارى وراثي يمكنه المساعدة في تقييم مخاطر الحمل وعمل اختبار جيني مما سيعزز احتمالات حصول الزوجين على حمل صحي

نصائح لضمان حمل صحي

لضمان حمل صحى ينصح خبراء التغذية بتناول حمض الفوليك قبل 3 أشهر من الحمل. ويجب أن يحصلوا على لقاح الحصبة الألمانية لتجنب أي عدوى ويجب على الزوجين مراقبة الدورة الشهرية للمرأة والتخطيط للجماع من اليوم الثالث عشر إلى الثامن عشر من الحيض.