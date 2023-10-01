"إعلام القاهرة" تنظم حفل استقبال طلابها الجدد بمشاركة عميدة وقيادات الكلية

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة صباح اليوم حفل استقبال العام الدراسي الجديد للطلاب الجدد تحت رعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، والدكتورة سلوى العوادلي وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، بحضور قيادات الكلية و عدد من أساتذتها وأداريى الكلية إلى جانب الطلاب القدامي من جميع أقسام الكلية وبرامجها الخاصة.

وفي مستهل فعاليات حفل استقبال الطلاب، القت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام كلمة ترحيب عبرت فيها عن بالغ سعادتها بلقاء طلاب العام الجامعي الجديد، واوضحت خلالها للطلاب جانبا تعريفيا عن الكلية وأقسامها ونظام الدراسة بها لافتة إلى ان طلاب كلية الاعلام الجدد من الآن اضحوا من اسرة طلاب كلية الاعلام بخبراتها التي ضمت ولا تزال مواهب اعلامية متميزة، منوهة إلى أن كلية الاعلام حصلت مؤخرا على تجديد شهادات الأيزو في قطاعات الإدارة وشؤون التنظيم التعليمي لكليتها، مشيرة إلى أن كلية الاعلام حصلت مؤخرا منذ عدة أشهر على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية لبرامجها الدراسية، بما يوضح تميز كلية الإعلام اكاديميا.

واشارت عميدة كلية الاعلام إلى ان طلاب الكلية على اختلاف تاريخ تخرج دفعاتها عبر السنوات الماضية متميزون في نواحي الدراسة والانشطة الطلابية وعلامة تميز وتألق في اطار مواهب التدريب الإعلامي، داعية الطلاب إلى تعظيم ملكات التفكير والمشاركة في الأنشطة الجامعية بما يؤسس لخبرات ومعارف وتنمية ملكات الإبداع لديهم بالمشاركة في الأنشطة التي تثري المواهب وتساعد في اكتشافها.

ونوهت عميدة الكلية إلى أن كلية اﻹعلام جامعة القاهرة تسعى دوما إلى توفير منح تدريبية للطلاب الاوائل في كافة اقسام الكلية بالتعاون مع مراكز التدريب والانتاج الاعلامي والمؤسسات الاعلامية الرائدة، مشيرة إلى استعدادها لتلقي مقترحات او شكاوى الطلاب من مختلف سنوات الدراسة ، بما ييسر لهما سبل العملية التعليمية .

وأعربت الدكتورة حنان جنيد عن بالغ تقديرها للدور الذي يقوم به الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ودعمه الكامل والمستمر للكلية وحرصه على استمرار تميزها باعتبارها كلية ذات مكانة خاصة لما تملكه من خبرات وتأثير مجتمعى وتفاعلها مع قضايا الوطن فى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال كلمتها عبرت الدكتورة سلوى العوادلي وكيلة الكلية عن سعادتها باستقبال طلاب العام الدراسي الجديد منوهة إلى أن الدراسة فى كلية الإعلام تعد أداة يتم تعزيزها بالتدريب والتطوير لمهارات الطلاب من خلال تسخير كافة معامل الكلية واستديوهاتها لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع كافة أقسام الكلية وشركاء التعاون من مؤسسات الإعلام التي ترحب دوما بتدريب طلاب كلية الإعلام، مشيرة إلى أن حصول كلية الإعلام وبرامجها الدراسية على الاعتماد الدولي يعد استكمال لحلقات التميز وقيم الرسالة التي ترسخها كلية الإعلام جامعة القاهرة وتحدد في الأصالة والريادة.

ونوهت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى ان الحياة الجامعية لطلاب كلية الإعلام لا يجب أن تقتصر فقط على جانب الدراسة فقط، بل يتخطى الأمر ذلك إلى قيام الطلاب بالمبادرة والاشتراك في أنشطة إدارة رعاية الشباب بالكلية والمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب بما يؤسس لفكرة المشاركة الديمقراطية وصنع القرار لدى الطلاب.

وفي كلمتها أشارت الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث إلى أن طلاب كلية الإعلام دوما ما يثبتون دوما بعد التخرج انهم من أفضل العناصر في الممارسات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام، وإعداد البحوث العلمية، موضحة بأن طلاب كلية الإعلام من العناصر المتميزة بشهادة الخبراء وقيادات المؤسسات الإعلامية التى تفتح أبوابها دوما لاستقبال الطلاب للتدريب أثناء الدراسة،ومح فرص العمل لمن يثبت جدارته، مشيرة إلى أن رحلة الطلبة في كلية الإعلام جامعة القاهرة لابد وأن تشتمل على الاهتمام بالجانب البحثي والاكاديمي لإنتاج بحوث ودراسات في مجال الإعلام وهو ما يقتضي الأهتمام بمادة مناهج البحث الإعلامي والتي تعد اساسا لازما لتأهيل الطلبة في مرحلة ما بعد التخرج من برنامج البكالوريوس إلى مرحلة التقدم لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في مجالات الإعلام وتفريعاتها في الصحافة، الاذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان.

من جانبها قدمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي الأستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان عرضا شاملا وافيا عن قسم العلاقات العامة وما يقدمه لطلابه من خبرات معرفية وتطبيقية متميزة، موضحة بإن الدراسة في كلية الإعلام تتكامل فيها الدراسة النظرية مع التطبيقات العملية والتي تساهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية ملكات التفكير ونواحي الابتكار لديهم، داعية طلبة كلية الإعلام إلى الأهتمام بجانب النشاطات الجامعية وعدم قصر الحياة الجامعية على جانب الدراسة فقط.

ولفتت رئيس القسم إلى أن أقسام كلية الإعلام ومنها قسم العلاقات العامة والإعلان تساهم بقوة في تنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع سوق العمل واعداد خريج متميز في كافة جوانب العمل الإعلامي والمهني، موضحة بإن طلاب كلية الإعلام من الكوادر المتميزة في النواحي العلمية والأخلاقية وأن طالب كلية الإعلام عليه ان يسعى لاستغلال فرصة وجوده كطالب جامعي للاستثمار في المشاركة بكافة الأنشطة التي تساهم في دعم فرصته عند التخرج من خلال تنمية مهاراته وصقل مواهبة.

ولفت الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون إلى أن طالب كلية الإعلام جامعة القاهرة يعد مثالا يحتذى به بين باقي طلاب كليات الإعلام الأخرى، داعية الطلاب إلى الاهتمام بحضور محاضرات المواد الدراسية والاهتمام بالتعرف على كافة الأنشطة الجامعية والمشاركة فيها، منوها إلى أن قسم الاذاعة والتليفزيون يسعى من خلال برامجه الدراسية المعتمدة مؤخرا إلى تقديم خبرات تدريبية تعادل ١٤٠ ساعة تدريبية يحصل عليها الطلاب خلال فترة الدراسة بالقسم إضافة إلى إمكانيات البث المباشر والتدريب عليه والذي تخدمه امكانات كلية الإعلام والتي تعمل بكامل طاقاتها واستوديوهاتها لتقديم خدمة تعليمية تليق بطلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

من جانبه، ألقى الدكتور محمود يوسف الأستاذ بقسم العلاقات العامة كلمة أوضح خلالها تاريخية فكرة إنشاء كلية الإعلام وتاريخ رموز اساتذتها ومنهم الدكتورة عواطف عبد الرحمن الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، موضحا بأن كلية إعلام رائدة اخرجت العديد من الدفعات والأجيال من الطلاب على طوال تاريخها، واضحت رمزا بكافة اساتذتها الحاليين والقدامى والذي يستعان بهم في مجالات مؤسسات الدولة كمستشارين اعلاميين بكافة خبراتهم المهنية والأكاديمية.

وأشار استاذ العلاقات العامة إلى كلية الإعلام جامعة القاهرة تعد الايقونه التاريخي في الشرق الأوسط بين باقي كليات الإعلام وأن من بين جدرانها تخرج أساتذة كليات الإعلام الأخرى، داعيا الطلاب إلى تعظيم فرصة تواجدهم في كلية الإعلام واعتبارهم سفراء لكليتهم وممثلين عنها في كافة نواحي التميز والاهتمام بتعزيز ملكات التدريب وصقل المهارات الإعلامية واللغوية لديهم بما ينمي من فرص انتاجهم لمواد إعلامية متقنة.

وخلال كلمته قال الدكتور محرز غالي منسق برنامج الصحافه التلفزيونيه في كلية الإعلام جامعة القاهرة ان كلية الإعلام تسعى دوما إلى مواكبة احتياجات خريجيها مستقبلا، منوها إلى أن قسم الصحافة في كلية الإعلام طرح خلال العام الجامعي الجديد عدة برامج جديدة لتأهيل خريجيها ومنها برنامج الصحافه التلفزيونيه وبرنامج الصحافة المطبوعة والرقمية، وأن برنامج التأهيل يسعى أن يعزز قدرات الطلبة بالتأهيل والتدريب المستمر على احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن قسم الصحافة وجميع أقسام الكلية تسعى إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بمعايير الدراسة في مجال الإعلام

بدورها، قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن الأستاذ بقسم الصحافة ان الدراسة الجامعية هي جزء من الحياة الجامعية للطلاب وأن الامر يستوجب من الطلبة التعرف على حقوقهم وواجباتهم في الحياة الجامعية، داعية الطلاب إلى الاهتمام بمجالات الدراسة إلى جانب الأنشطة الجامعية الثقافية والفنية وغيرها وأن يهتم الطلاب بالتعرف على تاريخ مصر الحديث والمعاصر والقديم، وأن يجعلوا من علاقات زمالاتهم اساسا للتواصل الإنساني لأجل تعزيز الجانب النفسي والارتباط بين الطلبة واقرانهم بما يساهم في تنمية العمل الجماعي، إضافة إلى الاهتمام بمجال دراسة مستقبل الإعلام وتداعياته الحالية وتأثيراتها في المستقبل، مستشهدة في ذلك باهتمام القطاعات الأكاديمية الغربية بمجال المستقبليات.

واختتم الدكتور أحمد خطاب كلمة اساتذة منصة الاحتفال باستقبال طلبة كلية الإعلام بالتأكيد على أن طلاب الكلية هم ممثلين عن الكلية وكسفراء لها داخل وخارج اروقة الكلية، داعيا الطلبة إلى استثمار حياتهم الجامعية فيما يفيد في تنمية الجانب الفكري والوجداني والعلمي لديهم. وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرضا غنائيا من عشيرة الجوالة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، اعقبه تسليم جائزة خاصة من الفرقة لعميدة كلية الإعلام احتفالا ببدء الدراسة الجامعية، وأعقب ذلك تعريف الطلاب بطريقة تسجيل المواد الدراسية.