إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات شمال الضفة الغربية

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أُصِيب طفل فلسطينى بالرصاص الحى، وعشرات آخرين بحالات اختناق، مساء اليوم /الأحد/، فى اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلى على أهالى قرية "برقة" شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر فى نابلس أحمد جبريل - فى إفادة صحفية - إن طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا أُصِيب برصاص الاحتلال الحى فى فخذه، وجرى نقله إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.